Поисковики собирают средства на покупку квадрокоптера

Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс" Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"

Тобольские поисковики собирают средства на покупку квадрокоптера. Летательный аппарат поможет в поисках людей на больших территориях, в частности, в лесу и на болотах.

Сложность поисков не всегда состоит в малом количестве человек, сообщили "Вслух.ру" в тобольском поисковом отряде “Феникс”. Бывают ситуации, когда местность труднопроходимая - устройство позволит увидеть местность с высоты, что в разы уменьшит время поисков, уверены в отряде.

Отряд открыл сбор на покупку необходимого оборудования. Поисковикам неудобно просить, но другого выхода нет. Они намереваются отчитываться по каждому пожертвованию.

Напомним, группа "Феникс" объединяет волонтеров, которые помогают искать пропавших людей в Тобольске. Это не коммерческая организация, а волонтеры, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело. Они не заменяют полицию и МЧС, но способствуют в той работе, для которой у специальных служб порой недостаточно ресурсов