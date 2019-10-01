Акция "Я - донор" пройдет в Тюмени в октябре

| Фото: Лиги добровольцев ТюмГУ | Фото: Лиги добровольцев ТюмГУ

Ежегодная акция "Я – донор" пройдет в Тюменском госуниверситете 29 октября. В течение дня у корпуса вуза, расположенного по адресу ул. Ленина, 23, будет работать донор-мобиль, где смогут сдать кровь студенты и сотрудники тюменских вузов. Кроме того, с 15 октября в институтах стартует цикл лекций на тему донорства.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, акция станет второй в 2019 году, проводится она при поддержке областной станции переливания крови.

"Первая в этом году акция "Я – донор" прошла 24 апреля. В ней участвовали более тридцати человек, среди которых были студенты Тюменского государственного и Индустриального университетов, а также школьники старше 18 лет. В общей сложности было собрано 15,3 литров донорской крови, которую отправили на областную станцию переливания крови", - рассказала она.

Присоединиться к акции могут студенты и преподаватели не только ТюмГУ, но и других вузов Тюмени. Первичным донорам нужно предварительно сдать анализы на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Постоянным донорам сдавать анализы необязательно, если с момента последней донации прошло не больше года.

Евгения Ошуркова пояснила, что для сдачи крови есть ряд противопоказаний. "К абсолютным относится наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие. Есть также ряд временных противопоказаний, в том числе, удаление зуба, нанесение татуировки, грипп или ОРВИ, прививки, беременность", - добавила она.

В день акции нужно будет заполнить анкету донора, пройти повторный осмотр у врача, а затем идти в Донор-мобиль, где опытные медицинские работники возьмут необходимое количество биоматериала - вне зависимости от пола и возраста у каждого донора берется 450 мл крови. После этого каждый участник получит справку формы 402/У, а также денежную компенсацию на обед.

Особенностью акции "Я – донор" станет просветительская часть. С 15 октября в течение двух недель в корпусах ТюмГУ будут проходить лекции, на которых студенты могут больше узнать о донорстве крови, рекомендациях, противопоказаниях к донорству, задать интересующие вопросы.

Подробнее о времени и месте проведения мероприятия можно узнать на официальной странице Лиги добровольцев ТюмГУ "ВКонтакте".

Любовь Голышева