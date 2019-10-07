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Более пятидесяти пьяных водителей задержали в Тюменской области в выходные дни

Происшествия, 12:31 07 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

57 пьяных водителей отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в Тюменской области 5 и 6 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Один из этих автомобилистов – 43-летний водитель Renault Logan с наклейкой службы такси. Наряд ДПС остановил иномарку вечером 6 октября на ул. Большевиков в Тюмени. "Водитель плохо стоял на ногах и еле говорил. Показания алкотестера составили 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Ранее мужчина три раза лишался права управления транспортом за грубые нарушения Правил дорожного движения. В 2010-м году — на четыре месяца за выезд на встречную полосу, в 2012-м году на 18 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения, в 2014-м году на 14 месяцев за оставление места ДТП. На автомобилиста составили административный материал за пьяное вождение. Его направят в суд.

“ГИБДД проведет проверку в отношении собственника автомобиля, это юридическое лицо, по поводу организации проведения медицинского контроля водителей перед выездом”, — заключили в ведомстве.

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# алкогольное опьянение , ГИБДД Тюменской области , пьяная езда , такси

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