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Тюменка получила всероссийский грант на развитие волонтерского проекта

Общество, 17:07 07 октября 2019

Добровольцы России | Фото: Добровольцы России

Проект инклюзивный театр серебряных волонтеров "Театр - мы все" тюменки Веры Тухватуллиной стал одним из победителей всероссийского конкурса, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Закрытие всероссийского форума серебряных добровольцев проходило в Москве с 1 по 4 октября. На мероприятии наградили победителей конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой", организуемого ассоциацией волонтерских центров и благотворительным фондом "Память поколений". Победителями стали 27 активистов, которые в общей сложности на реализацию своих проектов получили 3,5 млн рублей. Тюменка Веры Тухватуллина стала обладателем гранта в размере 150 тыс. рублей.

Всего на конкурс было подано 678 заявок из 68 регионов страны. Из них в финал прошли 42 инициативы. В рамках очной защиты все финалисты презентовали свои проекты экспертной комиссии. Конкурс проходил по пяти номинациям: "Наставничество", "Социальная помощь", "Просвещение", "С заботой о природе" и "Активное долголетие".

К участие приглашались волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов, развивающих "серебряное" волонтерство, или привлекающих к своей работе граждан старше 55 лет.

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# грант , инклюзивный театр , проекты , серебряные волонтеры

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