Татьяна Семёнова: тюменское здравоохранение - одно из флагманов России

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Тюменское здравоохранение является одним из передовых в России. Об этом на пресс-подходе перед заседанием Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семёнова.

"В Тюменской области активно и плодотворно внедряют новые технологии. Это позволяет добиваться высоких показателей", - отметила она, поблагодарив губернатора Александра Моора за организацию мероприятия.

Напомним, Совет Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов – это масштабное событие международного уровня. Главная тема - представление лучших практик и обмен опытом создания университетских научно-технологических парков в России и КНР.

"Совет не ограничен одним днем, запланирована череда мероприятий. Обмен практическим опытом и возможность посетить тюменские медицинские организации будет ценным для участников заседания", - отметила Семёнова.

Участие в симпозиуме принимают около 150 ведущих специалистов по нейрохирургии из России, Китая, Бразилии и других стран. Среди участников мероприятия – врачи, прошедшие ординатуру на кафедре нейрохирургии первого МГМУ им. И. М. Сеченова, клинической базой которого является Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

Губернатор Тюменской области заверил, что регион готов перенимать лучшие практики и внедрять новые подходы в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

"Диалог специалистов - это всегда новые возможности, обмен мнениями и опытом. Уверен, что совет будет полезен всем участникам", - добавил он.

Федеральный центр нейрохирургии, который работает в Тюмени, - это уже отличная стартовая площадка для сотрудничества, такое мнение высказал сопредседатель Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, президент Харбинского медицинского университета Китая, профессор, академик Ян Баофэн.

"Это действительно передовой опыт, который заинтересует не только Харбинский медицинский университет, но и университеты Пекина, Шанхая, поэтому в ближайшее время у нас будут организованы академические программы обмена - молодые резиденты из Китая с удовольствием пройдут короткий курс обучения в тюменском центре, а китайские нейрохирургические центры будут рады приветствовать в своих стенах ученых и ординаторов из Тюмени", - заверил он.

Российско-Китайская ассоциация медуниверситетов, созданная по инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет. Сотрудничество и обмен опытом позволит Тюменской области создать в регионе высокотехнологичные и инвестиционно-привлекательные научные отрасли, связанные со здоровьем человека.

В дни проведения совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, с 8 по 12 октября, в Тюмени пройдет и Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание общего собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Любовь Голышева