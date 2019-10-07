Иван Квитка: для развития АПК необходимы квалифицированные кадры

| Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия"

Для сохранения высоких темпов развития АПК важно обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. Об этом сказал депутат Государственной думы РФ Иван Квитка во время рабочего визита в Бердюжском районе, сообщает Уральский МКС партии "Единая Россия".

Поездки в районы Тюменской области позволяют понять, какие вопросы волнуют людей на данной территории, чему необходимо уделить внимание в первую очередь. Обсудили с жителями Бердюжского района, руководителями сельскохозяйственных предприятий и учреждений образования актуальные вопросы. Ряд предложений и высказанных просьб, были взяты под личный контроль для решения их на федеральном уровне. Об этом сказал Иван Квитка по итогам рабочей поездки.

В частности, директор одного из мясоперерабатывающих кооперативов в Бердюжье обозначил депутату проблему предоставления субсидий из федерального бюджета. Именно эти средства позволяли держать оптимальную цену на сырье, закупаемое от населения. С 2019 года требования к кооперативам на получение субсидий изменились, часто возникают трудности с их оформлением. "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации совершенствуется. Межбюджетные трансферты предусмотрены при соблюдении определенных условий. Предстоит точечно проработать этот вопрос с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, чтобы поддержать личные подсобные хозяйства, свести к минимуму возможные риски", – говорит Квитка.

Одним из пунктов в программе рабочей поездки депутата стал филиал племзавода "Юбилейный" в Окунево. Это крупное предприятие района, которое обрабатывает более 28 тыс. га в шести сельских поселениях. На племзаводе применяется энергосберегающая технология производства, установлены системы спутниковой навигации и мониторинга объектов, позволяющие повысить производительность труда и урожайность. Главный вопрос, который волнует сегодня руководство племзавода, касается формирования кадрового резерва для сельского хозяйства. "Не хватает молодых специалистов для работы в поле. Выпускники местных учебных заведений стремятся уехать в город, несмотря на то, что предприятие предоставляет служебное жилье своим работникам, обеспечивает льготные условия при кредитовании", - рассказали аграрии.

По словам депутата Госдумы, это предприятие сильное, с большим потенциалом, поэтому важно растить кадры для себя, профориентировать специалиста со школьной скамьи.

"В целом Бердюжский район системно развивается. Правительство региона, губернатор Тюменской области Александр Моор поддерживают инициативы команды администрации Бердюжского района, направленные на повышение уровня жизни на селе. В первую очередь, это касается вопросов уровня образования, доступности медицинской помощи, социального обеспечения, занятости населения, досуга и благоустройства муниципалитетов. При соблюдении этих условий молодежь не захочет покидать родное село", - подчеркнул Иван Квитка.

Депутат предложил руководству предприятия принимать активное участие в вопросах отбора учащихся для будущего трудоустройства, а департаменту АПК региона – осуществлять работу с кадровым резервом для сельского хозяйства.

Кроме того, о необходимости профориентации подрастающего поколения Иван Квитка сказал, поздравляя педагогические коллективы средней школы с. Окунёво и Детской школы искусств "Гармония". Он вручил педагогам благодарственные письма за высокий профессионализм, многолетний труд и большой личный вклад в интеллектуальное воспитание молодежи.