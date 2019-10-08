МФК "Тюмень" выйдет против "Барселоны"

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Футболисты "Тюмени" матчем с испанской "Барселоной" отметят свой дебют в Лиге чемпионов УЕФА на стадии основного раунда 8 октября, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

Действующие чемпионы России начнут выступление в главном клубном турнире Европы в Литве. Там состоятся матчи основного раунда. Соперники МФК "Тюмень": легендарная испанская "Барселона", старые знакомые из казахстанского "Аята" и хозяева паркета – литовский "Витис". Матчи пройдут с 8 по 11 октября. В следующий раунд выйдут три команды.

Президент сибирского клуба Александр Попов уверен, что команда готова к борьбе за выход из группы. Первый соперник "Тюмени" в Лиге чемпионов - труднее не придумаешь – двукратный обладатель Кубка УЕФА – предтечи Лиги чемпионов испанская "Барселона".

"Это опытнейшая команда, каждый год оспаривающая титул лучшей в Европе. Но нам все равно играть с каждым соперником по группе, стремиться выиграть у каждого", - отметил Александр Попов.

Он также напомнил, что "Тюмень" покинули сербские игроки. "И чтобы закрыть бреши, мы решили пригласить бразильцев, с которыми у нас удачный опыт работы. "Тюмень" - команда молодая, и мастерство проверенных бразильских бойцов ей очень пригодится. В том числе и в Лиге чемпионов", - заключил он и добавил, что задача сибиряков в основном раунде Лиги чемпионов - только выход из группы.