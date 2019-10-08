Подпольный цех по производству алкоголя обнаружен в Ишиме

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Нелегальный бизнес функционировал в одном из гаражных боксов торговой базы по ул. Казанская. Полицейские обнаружили и изъяли 1 тыс. 330 бутылок и 81 канистру спиртосодержащей жидкости, общим объемом около 2 тыс. 400 литров. Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для смешивания, розлива и бутилирования нелегального алкоголя. Из незаконного оборота контрафакта на сумму более 1 млн рублей.

По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.