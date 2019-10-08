  • 8 октября 20198.10.2019вторник
  • USD64,8259
    EUR71,1464
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Подпольный цех по производству алкоголя обнаружен в Ишиме

Происшествия, 12:09 08 октября 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Нелегальный бизнес функционировал в одном из гаражных боксов торговой базы по ул. Казанская. Полицейские обнаружили и изъяли 1 тыс. 330 бутылок и 81 канистру спиртосодержащей жидкости, общим объемом около 2 тыс. 400 литров. Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для смешивания, розлива и бутилирования нелегального алкоголя. Из незаконного оборота контрафакта на сумму более 1 млн рублей.

По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , контрафактный алкоголь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 08.10.2019Подпольный цех по производству алкоголя обнаружен в Ишиме
15:49 07.10.2019Пятнадцатилетняя тюменка устроила аварию на автомобиле родителей
12:31 07.10.2019Более пятидесяти пьяных водителей задержали в Тюменской области в выходные дни
10:30 07.10.2019МЧС: два человека спасены во время пожара из многоэтажки на улице Республики в Тюмени