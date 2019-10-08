Пятиярусный торт испекут в Ишиме ко дню рождения Конька-горбунка

| Фото: Ишимского музейного комплекса Петра Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимского музейного комплекса Петра Ершова во "ВКонтакте"

Огромным полутораметровым пятиярусным тортом и волшебным представлением отметит ишимская детвора день рождение Конька-горбунка из одноименной сказки знаменитого земляка Петра Ершова. Праздник пройдет в цирковой студии "Мечта" в первый день осенних каникул 26 октября.

Кондитерский шедевр украсят съедобные картинки и сладкие фигуры сказочных персонажей.

По информации пиар-менеджера Ишимского музейного комплекса Юлии Малининой, мероприятие станет финальной точкой флешмоба по чтению сказки "Конек-горбунок" иностранцами, который был запущен в июне 2019 года. В нем приняли участие более 200 человек, в архив музея поступило более 50 видео на разных языках мира.

Номера, которые будут предложены публике на празднике, планируется сделать многонациональными, представят культуру и костюмы стран-участников. По словам организаторов, именно на празднике они выяснят, на скольких языках мира прозвучало произведение.

Завершит флешмоб и день рождение Конька-горбунка хоровое прочтение сказки.

Инна Кондрашкина