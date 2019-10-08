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Приставы помогли пенсионерке взыскать с квартиранта долг

Происшествия, 17:49 08 октября 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

105 тыс. рублей задолжал молодой человек, снимавший квартиру у жительницы Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Женщина сдавала квартиру год. Первое время квартиросъемщик оплачивал проживание своевременно, но последние полгода оплату не производил, просил отсрочки. В итоге накопился долг в 105 тыс рублей.

Суд встал на сторону женщины, но молодой человек в добровольном порядке оплачивать долг не спешил. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о запрете на выезд за пределы России и о взыскании средств с заработной платы должника. Молодому человеку пришлось съехать с квартиры и искать новое жилье.

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# аренда жилья , долги , судебные приставы

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