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Две тысячи школьников стали гостями фестиваля "Наука 0+" в Тюмени

Общество, 11:14 08 октября 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Более 2 тыс. юных тюменцев посетили всероссийский фестиваль "Наука 0+" в тюменском технопарке, сообщает пресс-служба ТИУ.

Опорный вуз подготовил для горожан 14 площадок с мастер-классами, викторинами, выставками и презентациями.

Тематика рабочих зон была разнообразной, поэтому найти интересное занятие смогли участники всех возрастов. Приготовление бурового раствора, строительство из макарон, бумажное моделирование, обжим кабеля – далеко не полный список мастер-классов, который предложил вуз гостям фестиваля.

Сотрудники ТИУ предлагали смастерить батарейки из лимона, нарисовать Периодическую таблицу химических элементов, рассмотреть металлы в микроскоп и увидеть возможности лазерного гравировального станка.

Как объяснил доцент кафедры станков и инструментов ТИУ Андрей Тверяков, представленный на фестивале станок позволяет не только гравировать, но и профилировать предметы. При этом собран агрегат буквально из подручных средств: часть напечатана на 3D-принтере, а каркас выточен из металлических профилей. По словам преподавателя, это еще раз доказывает, что мехатроника и робототехника не так сложны, как кажутся на первый взгляд.

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Фестиваль "Наука 0+" – событие всероссийского масштаба. Его организатором выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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# наука , ТИУ , фестиваль

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