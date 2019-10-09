Фестиваль "Юность Тюмени" принимает заявки на отборочные туры
Отборочные туры фестиваля "Юность Тюмени" состоятся во Дворце национальных культур "Строитель" 26 и 27 октября, сообщает областной департамент культуры.
Жюри оценит выступления участников фестиваля в возрасте от 7 до 16 лет по направлениям: исполнение на национальных или классических инструментах, хореография (классический, современный, национальный танец), театр моды, художественное слово, цирковое искусство и пластика, вокал.
Каждый участник фестиваля получит возможность выступить на сцене, а также принять участие в выставке творческих работ.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 октября включительно, через электронную почту kultura_stroitel@mail.ru. В письме необходимо указать телефон родителей, фестивальное направление, возраст и имя участника.
Отборочные туры состоятся:
26 октября в 11 часов - среди участников из Калининского и Восточного административных округов;
27 октября в 11 часов - среди участников из Ленинского и Центрального административных округов.
Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся 9 ноября, начало - в 12 часов. Всех участников фестиваля ждут призы, дипломы и ценные подарки.
Телефон для справок: 36-57-23, 36-54-00.