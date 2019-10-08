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Тюменское общество слепых отметит юбилей в "Нефтянике"

Общество, 11:58 08 октября 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

75-летний юбилей отметит Тюменская региональная организация Всероссийского общества слепых. Праздник пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 8 октября в 15 часов, сообщила пресс-служба регионального департамента социального развития.

Для участников праздника будет работать выставка тифлотехнических средств реабилитации и специализированных настольных игр для незрячих.

С юбилейной датой инвалидов по зрению поздравят представители департамента социального развития Тюменской области, депутаты областной думы, сотрудники благотворительных фондов и специалисты реабилитационных центров.

Тюменское общество слепых – ровесник Тюменской области и действует с сентября 1944 года. Оно объединяет более 2 тыс. 600 человек из восьми местных организаций: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Абатского, Викуловского, Голышмановского районов.

В областной и местных организациях действуют различные клубы по интересам, где участники могут поиграть в настольные игры, заняться вязанием или принять участие в работе творческих мастерских. Много лет для инвалидов по зрению работают специализированные компьютерные классы с программой экранного доступа "джоус".

На базе реабилитационных центров реализуются различные программы, к примеру, на базе центра "Пышма" осуществили проект по использованию телефонов для слепых и слабовидящих со специальной программой. Прошедшие такое обучение получили телефоны в пользование. На базе филиала медицинского колледжа в Ялуторовске была открыта группа для слепых и слабовидящих по специальности "Медицинский массаж".

Активно действует служба сопровождения инвалидов, которая помогает людям с ограниченными возможностями здоровья обучиться и трудоустроиться. За 2018 год через службу сопровождения были трудоустроены 70 инвалидов.

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# общество слепых , трудоустройство , юбилей

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