День здоровья в Сладковском районе отметили экшн-игрой

| Фото: Администрация Сладковского муниципального района | Фото: Администрация Сладковского муниципального района

Шестнадцать команд по пять человек приняли участие в экшн-игре "Зона S" на празднике "Энергия осени", приуроченном к Областному дню здоровья в Сладковском районе.

С помощью жеребьевки, распределив названия и размявшись под музыку, команды "Жаркие гамаши", "Веселые хомяки", "Адский графин", "Лохматый орел", "Взрывной горох", "Липкие суслики" и многие другие направились к выполнению миссий.

Каждый этап предусматривал проверку на сплоченность команды, взаимовыручку, скорость, смекалку. Миссии были самые разнообразные, необходимо было перелить воду из ведра с помощью веревок, построить фигуру из спортивной игры городки на весу, прочитать шифр через зеркало и многие другие конкурсы заменили традиционные виды состязаний. Победителей определили по общим результатам пройденных испытаний.

Третье место в игре "Зона S" заняла команда "Грозный портфель". Второе место досталось "Малюсенькому колибри". Победителем игры стала команда "Шаловливая лапа".