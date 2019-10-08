  • 8 октября 20198.10.2019вторник
  • USD64,8259
    EUR71,1464
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-восточный

День здоровья в Сладковском районе отметили экшн-игрой

Спорт, 15:38 08 октября 2019

Администрация Сладковского муниципального района | Фото: Администрация Сладковского муниципального района

Шестнадцать команд по пять человек приняли участие в экшн-игре "Зона S" на празднике "Энергия осени", приуроченном к Областному дню здоровья в Сладковском районе.

С помощью жеребьевки, распределив названия и размявшись под музыку, команды "Жаркие гамаши", "Веселые хомяки", "Адский графин", "Лохматый орел", "Взрывной горох", "Липкие суслики" и многие другие направились к выполнению миссий.

Каждый этап предусматривал проверку на сплоченность команды, взаимовыручку, скорость, смекалку. Миссии были самые разнообразные, необходимо было перелить воду из ведра с помощью веревок, построить фигуру из спортивной игры городки на весу, прочитать шифр через зеркало и многие другие конкурсы заменили традиционные виды состязаний. Победителей определили по общим результатам пройденных испытаний.

﻿

Третье место в игре "Зона S" заняла команда "Грозный портфель". Второе место досталось "Малюсенькому колибри". Победителем игры стала команда "Шаловливая лапа".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 08.10.2019День здоровья в Сладковском районе отметили экшн-игрой
11:36 08.10.2019Тобольские бойцы отличились на всероссийском турнире по панкратиону
11:03 08.10.2019Тюменец признан чемпионом турнира "Большой шлем"
10:41 08.10.2019МФК "Тюмень" выйдет против "Барселоны"