Открыт прием заявок на областной конкурс "Затея"

| Фото: региональный департамент социального развития | Фото: региональный департамент социального развития

Областной фестиваль "Творчество для всех" и конкурс ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными физическими возможностями"Затея" пройдут в реабилитационном центре "Родник" 4 декабря, сообщает региональный департамент социального развития.

К участию приглашают аниматоров, организаторов досуга, работников культурно-досуговых учреждений, учреждений социальной сферы, студентов вузов.

Награждение победителей фестиваля пройдет 5 декабря на площадках молодежного театрального центра "Космос".

На фестиваль "Творчество для всех" представляются театрализованные, анимационные, интерактивные и игровые программы для взрослой аудитории (18 лет и старше). Тема – "Ярмарка народных игр". В игровой программе возможно использование фольклорных, обрядовых игр, русских забав, игр народов мира. Задача аниматоров и ведущих – вовлечь, увлечь "особого" зрителя в игру, в атмосферу движения, позитива, праздника.

"Люди, у которых есть те или иные проблемы со здоровьем, это, конечно же, самая сложная зрительская аудитория, но, как показал многолетний опыт, самая благодарная: они умеют слушать, они заинтересованы, увлечены процессом и с ними всегда есть контакт. На ведущих игровых программ лежит особая ответственность, от них требуется особое чувство такта, деликатность, внимание к зрителю", – отметила член жюри областного фестиваля, доцент кафедры режиссуры, театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Нина Куриленко.

Конкурс "Затея" – это один из этапов областного фестиваля социокультурной анимации "Творчество для всех".

Подать заявки можно до 15 октября по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84, кор. 2, ТООО ВОИ, e-mail: voi72@bk.ru. Дополнительная информация по телефону: (3452) 56-89-40 (доб. 5).