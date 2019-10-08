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Двадцать человек эвакуировали огнеборцы из дома по улице Протозанова в Тюмени во время пожара

Происшествия, 14:43 08 октября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

20 человек, в том числе трое детей были эвакуированы во время пожара в шестнадцатиэтажном доме по ул. Протозанова, 10 в Тюмени в 11 часов 46 минут 8 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Через девять минут первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Происходило интенсивное горение на балконе третьего этажа. Оценив обстановку, огнеборцы приступили к эвакуации людей из здания и тушению пожара.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Позже выяснилось, что из зоны опасных факторов пожара, до прибытия пожарных подразделений, сосед вывел восьмилетнего мальчика. Его осмотрели работники скорой медицинской помощи, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В 12 часов 9 минут пожар был локализован. В 12 часов 12 минут - ликвидировано открытое горение, спустя 13 минут пожар был полностью потушен.

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В результате пожара огнем поврежден балкон на площади шесть кв. метров. Девять единиц спецтехники и 23 человека личного состава были заняты в ликвидации возгорания.

На месте пожара продолжает работать группа дознания, которая выяснит причину пожара и размер ущерба.

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# пожар , эвакуация

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