Нейрохирурги со всего мира приехали в Тюмень за передовым опытом и новыми технологиями

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Федеральный центр нейрохирургии Минздрава России в Тюмени – это центр высоких технологий, он является флагманом в своем направлении деятельности, имеет в составе несколько сотен высококлассных специалистов, которые несут в себе лучшие черты российской школы нейрохирургии, онконейрохирургии и известны не только на территории России, но и во всем мире.

Это отметила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, приветствуя участников совместного заседания общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений", совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) и Российско-Китайского симпозиума по нейрохирургии под эгидой Asian congress of neurological surgeons, который с 7 по 13 октября работает в Тюмени.

"Нейрохирургия - это одно из самых значимых направлений, которое развивается по собственной стратегии, вбирает в себя самых профессиональных людей и Тюменский центр нейрохирургии является в этой части флагманом в своем сегменте, - подчеркнула она. - Здесь собрались лучшие специалисты, которые оказывают все виды помощи больным с заболеваниями периферической и центральной нервной системы, в том числе и с такими формами, которые не в каждой стране мира лечатся. Руководитель и сотрудники центра известны не только на территории РФ".

Заместитель министра здравоохранения РФ выразила надежду, что Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии позволит решить одну из самых ключевых задач – взаимодействие в подготовке специалистов практического здравоохранения, используя возможности, которыми сегодня обладает Россия.

У Федерального центра нейрохирургии в Тюмени накоплен большой опыт обучения нейрохирургов самым передовым технологиям нейрохирургического лечения, с привлечением самых авторитетных зарубежных профессоров-нейрохирургов, признанных в мире лидеров в своих областях нейрохирургии. Только за последние три года на базе ФЦН провели 11 международных мастер-классов с использованием передовых обучающих технологий (работа на муляжах, получение компетенции в условиях кадаверной лаборатории, использование 3D живой микрохирургии и 3D нейроэндоскопии).

Напомним, что на заседание Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) в Тюмень прибыли 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но и из Бразилии, и других стран. В настоящее время РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет.

Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Мероприятие, которое проходит в Тюмени, организовано под патронажем правительства Тюменской области и лично губернатора тюменского региона.

Борис Олейник