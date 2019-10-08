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Уралуправтодор: трассы УФО готовы к зиме

Общество, 18:43 08 октября 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru

Масштабная проверка готовности к зиме подрядных организаций, обслуживающих федеральные дороги, прошла в УФО, сообщает Уралуправтодор.

Рабочая группа обследовала производственные базы и базы хранения противогололедных материалов в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Свердловской и Курганской областях. Особое внимание в ходе осмотра было уделено качеству заготовленных материалов и состоянию снегоуборочной техники.

К зимнему периоду подрядчики подготовили 38 пескобаз и заготовили 258 тыс. тонн реагентов. Для предотвращения гололеда и снежного наката будут задействованы 463 единицы дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

В ходе учений была проверена работа дорожных служб по ликвидации ЧС, возникающих при ДТП и сложных погодных условиях. Было отработано взаимодействие дорожных и оперативных служб.

Итоги инспекции были подведены на рабочем совещании 7 октября с участием всех подрядных организаций четырех регионов. "Зимний сезон требует стопроцентной готовности дорожных служб, – отметил на совещании и.о. начальника ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко. – Наша задача приложить все усилия, чтобы создать комфортные условия для безопасного и бесперебойного проезда по нашим дорогам".

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# подготовка к зиме , трассы

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