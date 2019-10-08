Тюменские студенты представят проект межрегиональной экспедиции на слете молодежных клубов РГО

| Фото: Молодежный клуб РГО во ВКонтакте | Фото: Молодежный клуб РГО во ВКонтакте

Проект межрегиональной экспедиции разрабатывают и планирую представить на молодежном слете РГО в Татарстане студент третьего курса бакалавриата по направлению "География" Института наук о Земле Тюменского государственного университета Ануар Шайлин и студент первого курса магистратуры X-BIO ТюмГУ Фарид Сулкарнаев.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель молодежного клуба РГО Тюменской области Александр Выходцев.

"Слет активистов РГО проходит каждые полгода, и нужно постараться, чтобы на него попасть, пройти через определенный отбор, - говорит он. - Тюменцы на протяжении трех лет отбираются, в этот раз даже двое. Главная тема в Татарстане – создание совместных межрегиональных проектов в области молодежного географического образования. И участники слета создают проекты, которые объединят несколько регионов".

40 представителей молодежных клубов РГО из разных регионов России встретились в Казани, чтобы повысить уровень компетенций в реализации проектов по сохранению историко-культурного и природного наследия регионов.

Слет проходит с 4 по 9 октября. За это время участники слета под руководством специалистов придумают и оформят собственный тематический проект, который реализуют уже в 2020 году совместно с исполнительной дирекцией РГО.

"Наши активисты познакомились с активистами Югры - разрабатывают совместный проект по созданию экспедиционной группы, которая будет исследовать природный и культурный потенциал двух регионов. Для того чтобы получить финансирование, они будут подавать заявку на грант РГО", - рассказал Александр Выходцев.

Заявочная кампания на гранты РГО в номинации "Молодежная политика" уже стартовала. И, как отметил руководитель регионального молодежного клуба РГО, у тюменцев есть опыт привлечения федеральных средств на реализацию географических проектов.

"У нас было несколько проектов, самый мощный – это Геоакадемия – школьный просветительский проект профориентационной направленности. В Геоакадемии есть два контента – просветительский, полуразвлекательный. Второй – образовательный – сотрудники вузов и педагоги школ проводят занятия с юными географами региона. Сейчас программа Геоакадемии будет реализовываться по модели СИРИУСа", - добавляет он.

Александр Выходцев в 2017 году выиграл грант по молодежной политике РГО, который был направлен на разработку программ для Геоакадемии.

"Мы хотим предпринять все усилия к тому, чтобы слет молодежных клубов РГО провести в Тюменской области, хотя бы в рамках регионов Сибири и Урала. Так как у нас есть площадки, контент. Ребята вернутся из Татарстана, и тот проект, который сейчас задуман, мы поможем найти им партнеров, которые профинансируют эту экспедицию. Возможно, к этому проекту, кроме Югры, подключится и Ямал", - поделился Александр Выходцев.

Анжела Лебедева