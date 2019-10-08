Волейбольный клуб "Тюмень" выиграл у клуба суперлиги

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Волейбольный клуб "Тюмень" в трех сетах одолел представителей суперлиги – НОВУ из Новокуйыбышевска во втором туре предварительного этапа Кубка России в Кемерове 8 октября, сообщает пресс-служба тюменского волейбольного клуба.

Сибиряки в этой встрече показали достаточно качественный волейбол. Одним из главных залогов успеха стала чистая игра. За три партии тюменцы допустили всего 12 ошибок – это хороший показатель.

Первый сет подопечным Сергея Шульги определенно удался. Они показали добротный процент реализации нападения – 50. Больше всего очков у сибиряков в стартовом отрезке набрал Евгений Баннов. Диагональному удалось реализовать семь атак из 12.

Самым упорным выдался второй сет. К середине партии тюменцы уступали – 15:16. Все решилось в самой концовке. Она осталась за тюменцами.

По схожему сценарию складывался и третий отрезок. Правда, до определенного момента. Оппоненты шли вровень – 17:17. Но затем сибиряки сыграли образцово-показательно. Подняли сложные мячи в защите, а свои шансы в атаке реализовали. Итогом стала четвертая победа, добытая в рамках Кубка России.