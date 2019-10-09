Тюменцы могут написать экономический диктант

| Фото: Группа экономического диктанта во ВКонтакте | Фото: Группа экономического диктанта во ВКонтакте

Тюменцев приглашают проверить уровень экономической грамотности на всероссийском экономическом диктанте. Он пройдет 9 октября во всех субъектах России и за рубежом, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Тема диктанта - "Сильная экономика – процветающая Россия!", он составлен в двух вариантах для разных категорий участников: "Школьников" – учащихся 9–11 классов и "Студенты и другие" – студентов вузов, руководителей и преподавателей, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, государственных и общественных деятелей.

Тестирование можно пройти как на региональной площадке, так и в режиме онлайн. Задания будут доступны на сайте diktant.org после регистрации с 12 часов до 23 часов 59 минут по московскому времени.