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На Ямале участились случаи заболевания пневмонией

Общество, 16:43 09 октября 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Более 100 человек обратились в больницы с диагнозом внебольничная пневмония на Ямале с 30 сентября по 6 октября, сообщает ИА "Север-пресс".

Показатель заболеваемости составил 19,5 случая на 100 тыс. населения, госпитализировано 96 человек, что составляет 90 % от всех заболевших.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ямалу, половину заболевших составляют дети 7-14 лет — 28 случаев (26,4%) и взрослые 40-64 лет — 25 случаев (23,6% от всех заболевших). В основном преобладают внебольничные пневмонии средней степени тяжести — 103 случая (97% от всех заболевших), тяжелой степени тяжести два случая (2% от всех заболевших).

Также за неделю в учреждения здравоохранения округа обратились 5 тыс. 629 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 3,1% . Всего госпитализировано 107 человек, что составляет 2% от всех заболевших.

Вирусов гриппа не зарегистрировано.

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# грипп , ОРВИ , пневмония , Ямал

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