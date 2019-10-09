Первокурсники ТИУ представили свою версию киновселенной Марвел

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

22 команды приняли участие в инженерном марафоне по конструированию машин Голдберга в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Первокурсники представили на суд жюри свою версию кинематографической вселенной Марвел. Как рассказал руководитель проектного офиса Высшей инженерной школы EG ТИУ Алексей Пимнев, участникам за 24 часа предстояло решить ряд сложных задач.

"Им не просто нужно собрать то, что они придумали в голове или на бумаге, но и реализовать это, используя инженерные решения. И самое главное, представить на суд экспертов ту машину, которая должна выполнить множество действий и соответствовать большому количеству критериев", — отметил Алексей Пимнев.

В соревнованиях приняли участие более 300 студентов направлений "Нефтегазовое дело" и "Технология транспортных процессов". Они старались удивить членов жюри ходом инженерной мысли, научными знаниями и полетом фантазии. В большое экспертное жюри вошли представители вуза и предприятий-партнеров. Они оценивали возможности каждой конструкции по множеству критериев: количество шагов, которое должна сделать машина, время ее работы, наличие внешней помощи, креативность, зрелищность, эффектный финал.

По мнению экспертов, уровень студенческих работ повысился. Они отметили разнообразие элементов и их взаимодействия, использование различных инженерных решений.

В итоге победителем стала команда, рассказавшая о супергерое Человеке-муравье. Сюжетная линия фильма уместилась в 32 хода машины Голдберга. Это стало лучшим результатом мейкертона.