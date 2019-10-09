Тюмень вошла в Топ‑15 городов страны по объему рынка новых внедорожников

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Более 3 тыс. кроссоверов и внедорожников продано в Тюмени с января по август 2019 года, что составило почти половину (48%) от общего объема рынка новых авто. Об этом сообщает агентство "Автостат".

По объему проданных авто Тюмень оказалась на 15 месте в Топ-40.

Всего за 8 месяцев тюменцы купили 6,370 тыс. новых автомобилей. В целом по России за этот срок объем продаж кроссоверов и внедорожников составил 44% от общего рынка.

Стоит отметить, что примерно четверть (24%) всех купленных кроссоверов и внедорожников суммарно принадлежит Москве (72,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербургу (33 тыс. шт.).

Из 40 российских городов, жители которых больше других покупают кроссоверы и внедорожники, только в 10 на их долю приходится свыше половины рынка. Помимо ранее упомянутой Москвы, это еще Кемерово, Красноярск, Омск, Калининград, Нижневартовск и Барнаул. Доля SUV в перечисленных городах находится в интервале 50–54%. В Иркутске она составляет 58,8%, а в Архангельске – 61,7%. Но больше всего этот показатель во Владивостоке (72,8%), который по объемам рынка кроссоверов и внедорожников замыкает рейтинг.