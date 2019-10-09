Тюменские приставы присоединились к Вахте Памяти в Кречи

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Тюменские судебные приставы приняли участие во всероссийской Вахте Памяти в Керчи в год 75-летия освобождения Крымского полуострова от немецких захватчиков. Раскопки проходили на мысе Эльтиген, на мысе Маяк и в Аджимушкайских каменоломнях, сообщает УФССП по Тюменской области.

Почтить память погибших в годы войны, найти останки незахороненных солдат приехали поисковики из 42 регионов России. В Вахте Памяти принимали участие около 300 сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники службы судебных приставов провели работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества: поисковые экспедиции и раскопки, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами советских солдат, занесение фамилий погибших в Книги Памяти.

Всего в ходе раскопок в Керчи поисковиками сводных отрядов Федеральной службы судебных приставов обнаружены и подняты на поверхность останки 95 павших воинов, найдено большое количество образцов боеприпасов.

Ритуал захоронения останков воинов-героев прошел в торжественной обстановке на воинском кладбище Керчи.