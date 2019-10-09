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Природа Сибири станет визитной карточкой "ЗапСибНефтехима"

Общество, 16:10 09 октября 2019

Тобольская промышленная площадка СИБУРа | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа

Команда художников и дизайнеров из Москвы – ООО "Скимен Студия" - выиграла конкурс по оформлению резервуаров ЗапСибНефтехима.

Масштабный творческий проект #СоседиСИБУРа был запущен в июне 2019 года. Заявки на конкурс на разработку эскизов направили художники из Тобольска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Пензы, Донецка, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. Всего поступило 71 заявка, в которых авторы предложили 101 концепцию: вода в четырех состояниях, животный и растительный мир Сибири, известные личности и великие люди, сказки Петра Ершова и так далее.

Московская команда разработала концепцию #CоседиСИБУРа, взяв за основу авторские иллюстрации животных, птиц, рыб и растений – в том числе краснокнижных – которые обитают или произрастают в лесу прямо за забором нефтехимического комплекса.

93 представителя флоры и фауны Тобольского района предстоит им нанести на четыре резервуара общей площадью более 9 тыс. кв. м.

"За забором завода начинается безграничная природа Сибири. И животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения становятся маркерами чистого воздуха в лесах. Производство и природа стали буквально добрыми соседями. И в иллюстрациях на резервуарах показано, как животные, аккуратно отгибая листы профлиста, с любопытством заглядывают на производство", - говорит генеральный директор "Скимен Студии" Валентин Фролов.

Студия представила полноценную концепцию, в которой показала, как иллюстрации животных, птиц, водного и растительного мира Сибири могут стать визитной карточкой "ЗапСибНефтехима".

"Концепт отражает гармоничное соседство производства и природы, - рассказала куратор проекта, эксперт управления корпоративных коммуникаций Тобольских предприятий СИБУРа Светлана Дадонкина. – Благодаря этим иллюстрациям нам будто бы открываются окна в живую природу, из которых вылетают сова и синица, выглядывают медведи и лоси, открывается вид на опушку осиново-березового леса, где цветет нежный башмачник капельный и растет сладкая морошка".

Первой на резервуаре появилась рысь высотой 13 метров и шириной 11 метров, изображение которой наносили в течение трех дней при помощи 80 баллонов аэрозольный краски.

Всего на резервуарах будут изображены 21 фигура животных, 23 растения, 24 представителя водного мира, 25 птиц.

До 20 октября художникам предстоит расписать 9 тыс. 677 кв. метров, тем самым сделать свой вклад в развитие уличного и промышленного искусства.

Тобольская промышленная площадка СИБУРа Тобольская промышленная площадка СИБУРа Тобольская промышленная площадка СИБУРа ﻿

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# ЗапСибНефтехим , оформление , резервуары , СИБУР , фауна , флора , художники

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