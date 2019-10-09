Статистику травматизма опубликовала Свердловская железная дорога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 человек получили травмы, из них девять со смертельным исходом зарегистрировано на железнодорожных объектах Тюменской области с начала 2019 года. Более половины пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Самыми распространенными причинами трагедий остается переход через пути в неположенном месте перед близко идущим поездом, хождение по железнодорожным путям.

Железнодорожники предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан. В 2019 году улучшено освещение 69 платформ и 11 переездов, проведен ремонт 25 пешеходных переходов с укладкой резинокордового покрытия, проведена вырубка 90 га кустарника у пешеходных переходов в местах плохой видимости.

На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов через пути обновлены предупредительные надписи и плакаты. С начала 2019 года на организационно-технические мероприятия по предупреждению травматизма в Тюменском регионе СвЖД было направлено более 3 млн рублей.