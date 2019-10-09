Сладковские школьники пробежали осенний кросс
| Фото: администрация Сладковского муниципального района
Сладковские школьники Анастасия Слепухина, Антон Конощук, Снежана Голикова и Вадим Забара стали победителями ежегодного осеннего кросса "Золотая осень". Участниками соревнований стали 65 детей, сообщает администрация муниципального района.
5 октября на старт легкоатлетического кросса вышли учащиеся начальных классов из семи общеобразовательных школ района. В зависимости от возраста юные спортсмены преодолевали разные беговые дистанции и старались показать максимально быстрое время.
В командном первенстве победы праздновали Александровская и Лопазновская школы среди основных и средних общеобразовательных учреждений соответственно.