  • 9 октября 20199.10.2019среда
  • USD64,8672
    EUR71,2372
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер юго-западный

Сладковские школьники пробежали осенний кросс

Спорт, 18:56 09 октября 2019

администрация Сладковского муниципального района | Фото: администрация Сладковского муниципального района

Сладковские школьники Анастасия Слепухина, Антон Конощук, Снежана Голикова и Вадим Забара стали победителями ежегодного осеннего кросса "Золотая осень". Участниками соревнований стали 65 детей, сообщает администрация муниципального района.

5 октября на старт легкоатлетического кросса вышли учащиеся начальных классов из семи общеобразовательных школ района. В зависимости от возраста юные спортсмены преодолевали разные беговые дистанции и старались показать максимально быстрое время.

﻿

В командном первенстве победы праздновали Александровская и Лопазновская школы среди основных и средних общеобразовательных учреждений соответственно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кросс , Сладковский район , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 09.10.2019Сладковские школьники пробежали осенний кросс
14:21 09.10.2019Тюменец Кирилл Семенов отличился на чемпионате УФО по полиатлону
11:47 09.10.2019Рубиновцы примут "Ладу" из Тольятти
09:13 09.10.2019Тюменских спортсменов приглашают на полумарафон в экопарк "Затюменский"