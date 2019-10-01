Краеведческая викторина по уличной выставке стартовала в Тюмени

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Краеведческую викторину по уличной выставке "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" запускает Централизованная городская библиотечная система, сообщают организаторы.

Принять участие в ней могут тюменцы в возрасте от семи лет. Необходимо заполнить листовку в любой библиотеке Централизованной городской библиотечной системы. Также можно ответить на вопросы онлайн. Организаторы подготовили вопросы для трех возрастных групп. Задания для каждой категории можно найти здесь.

Викторина пройдет до 30 ноября. Среди тех, кто даст правильные ответы, разыграют призы: планшет, электронная книга, фитнес-браслет.

Напомним, уличная выставка "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" открылась на Текутьевском бульваре 15 августа. Выставка представляет собой 34 красочных планшета. На них представлены репродукции картин тюменских художников, перемежающиеся со старинными фотографиями и высказываниями известных исторических личностей, побывавших в городе в разное время.

На выставке представлены живописные произведения известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина.