Тюменские волейболистки выступят на чемпионате России

| Фото: волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: волейбольный клуб «Тюмень»

Тюменский клуб "Тюмень-ТюмГУ" выступит на чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги "А". Первый матч пройдет в Нижнем Новгороде 11 октября, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Всего 12 команд примут в чемпионате участие. Подопечные Натальи Васильченко в Нижнем Новгороде сыграют три встречи. Соперники серьезные.

Для начала тюменки будут противостоять "Северянке" из Череповца. Клуб из Вологодской области – флагман высшей лиги "А". Не раз побеждал во втором по силе российском дивизионе, а в прошлом сезоне взял серебро. Затем сибирячки сыграют с дебютантом турнира – "Уралочкой-УрГЭУ" из Екатеринбурга. Но и к этой команде надо отнестись со всей серьёзностью. Свердловская школа волейбола считается одной из лучших в стране. И пусть состав соперника тюменок сформирован из молодых игроков, ряд из них уже успел сыграть в суперлиге.

Завершится программа тура для подопечных Васильченко матчем с хозяйками из "Спарты". В особых представлениях этот соперник не нуждается. Нижегородский клуб – действующий чемпион высшей лиги "А".

Также встречи первого тура состоятся в Липецке и Туле.