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Движение по улице Невской в Тюмени закроют на полтора года

Общество, 10:41 10 октября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспортных средств по ул. Невской на участке от ул. Магнитогорской до ул. Транспортной прекратится с 20 октября 2019 по 15 августа 2021, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Такой длительный период времени потребуется чтобы выполнить работы по строительству инженерных коммуникаций к объекту: "Многоэтажные жилые дома, расположенные в границах улиц Магнитогорская – Пархоменко – Транспортная – Невская. Жилые дома ГП-1, ГП-2".

Схемы объезда: ул. Пархоменко, ул. Магнитогорская, ул. 9 Января, межквартальные проезды.

Участникам дорожного движения рекомендуют следить за указаниями дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения.

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# автомобилисты , общественный транспорт , объезд , ограничение движения

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