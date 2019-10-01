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Тюменских мам обучат основам создания бизнеса

Общество, 12:09 10 октября 2019

mama-predprinimatel.ru

Федеральный проект "Мама-предприниматель" пройдет в Тюмени с 28 октября по 1 ноября, сообщает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Образовательные интенсивы состоятся в центре "Семья" по адресу: пр. Геологоразведчиков, 14а. У мам-участниц также будет возможность посетить успешные женские предприятия Тюмени и узнать, какие меры поддержки оказывает город.

Слушательницы интенсивов в качестве итоговых работ представят свои бизнес-планы. Независимое жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на ее реализацию.

Подать заявку на участие можно здесь.

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