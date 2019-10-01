Более восьмидесяти многодетных семей региона получили земельные участки в сентябре

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

83 многодетные семьи Тюменской области получили земельные участки для строительства дома в сентябре 2019 года, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Всего за девять месяцев 837 многодетных семьей стали обладателями собственной земли.

Важное распоряжение подписал в сентябре губернатор Тюменской области Александр Моор. Тобольску будет выделено 1,4 млн рублей для образования земельных участков и их постановку на кадастровый учет. В будущем эти участки станут собственностью 107 многодетных семей Тобольска.

Городская администрация определяет поставщиков для заключения муниципальных контрактов. Следующим шагом станет перечисление субсидии.

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований представлена в таблице (по состоянию на 01.10.2019).