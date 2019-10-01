Финал конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" стартовал в Тюмени

| Фото: Тюменское театрально-концертное объединение | Фото: Тюменское театрально-концертное объединение

17 солистов и творческих коллективов из всех регионов УФО встретятся в финале XVI окружного конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" в Тюмени 10 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурсная программа, состоящая из двух отделений с антрактом, начнется во Дворце культуры "Нефтяник" в 18 часов 30 минут.

На торжественной церемонии открытия, которая прошла 9 октября, участников приветствовала директор директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "В зале царит особая атмосфера, даже в холле я почувствовала драйв, энергетику молодых, талантливых и ярких людей, которые приехали со всех уголков Урала. У вас впереди огромные перспективы и будущее. Каждый из вас обязательно станет большим человеком. Я уверена, этот конкурс пройдет на неизменно высоком уровне".

Тюменскую область представят на конкурсе два солиста и коллектив. По результатам жеребьевки, Георгий Дробышев выступит под четвертым номером, арт-группа "Soldout" - пятым, Валерия Бондаренко завершит конкурсную программу, ее номер – 17. Открывать конкурсную программу предстоит ансамблю "Академия" из Челябинска. Не особо любимое многими число 13 досталось солистке Анжелике Муратовой, которая также представляет Челябинск. Традиционно в качестве поддержки организаторы конкурса вручили обладателям этих номеров концертных выступлений сладкие подарки.

Гала-концерт и церемония награждения пройдут 11 октября в 18 часов 30 минут. Финалисты будут выступать в сопровождении "Оркестра XXI века" под управлением народного артиста России, композитора Павла Овсянникова.