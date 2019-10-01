Конкурс научных стендапов пройдет в Ишиме

| Фото: Ишимский пединститут, филиал ТюмГУ | Фото: Ишимский пединститут, филиал ТюмГУ

Научные бои в формате Science Slam впервые пройдут в Ишиме 16 октября в развлекательном центре "Авалон". Организатором мероприятия выступил Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова, филиал Тюменского государственного университета.

Молодым ученым предстоит сразиться в научной битве стендапов. Каждый из слэмеров должен за 10 минут рассказать о своем исследовании.

Организаторы обещают, что на мероприятии не будут зачитывать доклады со сложными выкладками и терминами. Наоборот, участникам нужно будет как можно интереснее и понятнее донести свою идею. А использование юмора, видео и фотоматериалов и даже элементов шоу только поощряется. Ведь оценивать выступление будет не судейская комиссия, а зрители.

Реакцию зрителей – аплодисменты и возгласы на выступлениях слэмеров - организаторы планируют измерять шумометром. Победителем станет тот, кого публика поддержит громче других.

Science Slam переводится с английского, как научная битва. Это зародившийся в Германии формат популяризации науки, в рамках которого молодые ученые презентуют свои исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке.

Инна Кондрашкина