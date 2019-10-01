МегаФон предложил платить кешбэком за безлимитные услуги связи

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Новую линейку тарифов "Включайся!" с максимальным размером кешбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, sms и интернет-трафика выпустил МегаФон.

С октября пользователям тарифных планов "Включайся!"* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кешбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кешбэка - 10%. Через три месяца она вырастет до 15%, при "стаже" от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25% и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кешбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, sms, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

"Весной мы первым среди операторов предложили клиентам тарифы с кешбэком. Изучив пожелания абонентов, мы представляем обновленную линейку "Включайся!". Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кешбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кешбэка попросту нет в России", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Кроме того, накопленные суммы кешбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

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