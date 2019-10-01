О самолетостроении и аэродинамике заводоуковцам рассказывают в музее

| Фото: Заводоуковский краеведческий музей во ВКонтакте | Фото: Заводоуковский краеведческий музей во ВКонтакте

К 150-летию ученого аэродинамики Сергея Чаплыгина сотрудники Заводоуковского краеведческого музея организовали для школьников экскурсию.

Лектор рассказал о биографии механика и математика, одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, академика Академии наук СССР, Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР Сергея Чаплыгина. Именно этот человек стоял у истоков российского и советского самолетостроения.

С освоением воздушного пространства связан и Заводоуковск. Во время войны здесь был размещен эвакуированный из Воронежа авиазавод № 499 под руководством директора Александра Москалёва, одного из ведущих авиаконструкторов Советского Союза. Именно здесь прошли первые испытания реактивного самолета Би-2.

"По авиазаводу у нас есть шикарный материал, потому что в свое время дочь Александра Сергеевича Москалёва подарила нам семейный архив с чертежами, воспоминаниями старожилов, как работал этот завод во время эвакуации, - рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" экскурсовод Заводоуковского краеведческого музея Надежда Лукиных. - И мы считаем себя родиной реактивного самолетостроения, здесь был изобретен Би-2, над ним Москалев работал, поэтому эта тема у нас очень популярная. По ней читают материалы лекторы из Тюмени, неравнодушные к самолетостроению. И из Москвы к нам два раза приезжали".

У Москалева есть еще книга "Голубая спираль", добавляет она, в которой он описывает жизнь в Заводоуковске. Все это доступно для школьников, которые обращаются к работникам музея за материалом при подготовке каких-то научных проектов, публикаций.

Анжела Лебедева