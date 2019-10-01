  • 11 октября 201911.10.2019пятница
  • USD64,7416
    EUR71,2999
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Выставка "Пограничная служба России" открылась в Ишиме

Общество, 18:32 11 октября 2019

пресс-службы Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова | Фото:

Выставка " Пограничная служба России " откроется в музее "Городская управа" 11 октября, сообщает пресс-служба Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова.

Выездная экспозиция посвящена 100-летию пограничной службы ФСБ России, ветеранам пограничникам Афганской войны в связи с 40-летием начала Афганской войны и 30-летием вывода Советских войск из Афганистана, а также 50-летию событий на острове Даманском.

На выставке будут представлены более двадцати манекенов в обмундировании пограничных войск разных эпох. В этих формах не только история пограничников, но и вооруженных сил России.

Экспонаты шили на заказ. Но есть среди них и личные вещи военных, они имеют свою историю и принадлежат конкретным пограничникам. От этого и ценность выставки высока, отмечают организаторы.

По словам организаторов, выставка побывает во всех районах юга Тюменской области.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , пограничные войска

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 11.10.2019Более трехсот артистов встретятся на I региональном фестивале любительских коллективов в Голышманово
18:54 11.10.2019В федеральный акселератор технологических стартапов прошли тридцать пять тюменских проектов
18:43 11.10.2019Модуль "Учет питания" действует во всех муниципалитетах региона
18:32 11.10.2019Выставка "Пограничная служба России" открылась в Ишиме