Выставка "Пограничная служба России" открылась в Ишиме

пресс-службы Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова | Фото: пресс-службы Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова | Фото:

Выставка " Пограничная служба России " откроется в музее "Городская управа" 11 октября, сообщает пресс-служба Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова.

Выездная экспозиция посвящена 100-летию пограничной службы ФСБ России, ветеранам пограничникам Афганской войны в связи с 40-летием начала Афганской войны и 30-летием вывода Советских войск из Афганистана, а также 50-летию событий на острове Даманском.

На выставке будут представлены более двадцати манекенов в обмундировании пограничных войск разных эпох. В этих формах не только история пограничников, но и вооруженных сил России.

Экспонаты шили на заказ. Но есть среди них и личные вещи военных, они имеют свою историю и принадлежат конкретным пограничникам. От этого и ценность выставки высока, отмечают организаторы.

По словам организаторов, выставка побывает во всех районах юга Тюменской области.