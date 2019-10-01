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Интерактивные занятия по математике внедрят в некоторых тюменских школах

Общество, 15:38 12 октября 2019

Учи.ру | Фото: Учи.ру

Уроки математики в новом формате будут организованы в нескольких школах Тюменской области. Участниками пилотного проекта по внедрению цифровых технологий в процесс обучения станут ученики начальных классов.

В рабочую программу включены интерактивные задания. Формат смешанного обучения даст учителю возможность выстроить индивидуальную программу для каждого ученика. Также разработчики предусмотрели несколько уровней проверки знаний в течение учебного года.

Сейчас в числе пилотов тюменские школы №67 и №92, гимназия №49, лицей №81, Заводоуковская школа №2 и Комсомольская школа Заводоуковского округа, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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