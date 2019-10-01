В тюменский технопарк зашли новые резиденты

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Три проекта получили статус резидента Тюменского технопарка. Соответствующее решение принято по итогам заседания экспертного совета.

Мобильную станцию мониторинга воздуха представил участник "InnoWeek-2019", компания "ЭИСлаб" . Как рассказал руководитель проекта Илья Зубков, компания начала процесс регистрации на территории Тюменской области. "Наша разработка – мобильная станция, предназначена для качественного и количественного обнаружения газов – основных приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха на уровне ПДК максимально разового", - пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Тюменского технопарка, команда проекта (компания "АСМТ") по созданию уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах под давлением газо-нефтяной жидкости до 350 атмосфер, также получила статус резидента.

Программу аттестации и обучения "BiosensingVR" представили специалисты компании "Технопарк-Т". "Программа предназначена для проведения тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажеров. Программно-аппаратный комплекс состоит из сконструированного и собранного нейроинтерфейса,VR-шлема и программного обеспечения, анализирующего действия испытуемого сотрудника при решении производственных задач" - отметил разработчик проекта Максим Гаммер.

Напомним, в 2019 году Экспертный совет рассмотрел 37 инновационных проектов, поддержку получили 24 инновационные компании.