Тобольские медики участвуют в экопроекте "Здоровый человек в здоровой среде"

| Фото: ОКБ №3 | Фото: ОКБ №3

На вторичную переработку сдает макулатуру, пластик, картон и использованные батарейки Областная больница №3 в рамках экопроекта "Здоровый человек в здоровой среде". Вторсырье принимают за небольшие деньги, которые в дальнейшем будут направлены во Всемирный фонд дикой природы, сообщает лечебное учреждение.

Ежедневно 1 тыс. пациентов стационаров выбрасывают хотя бы одну ПЭТ-бутылку из-под напитков. Ежедневно на мусорный полигон отправляются 1 тыс. пластиковых флаконов от физраствора, столько же пластиковых контейнеров из-под анализов, а также бумага и картонные коробки от лекарственных средств.

Каждую неделю только стационар Областной больницы №3 отправляет на переработку около 400 килограммов вторсырья, отметили медики после полутора месяцев участия в проекте "Здоровый человек в здоровой среде". Основной объем мусора – это пластик, полиэтилен и бумага.

Машина приезжает за вторсырьем регулярно, по графику. Сотрудники в назначенные дни приносят пакетик с пластиком и макулатурой из дома. Это удобнее, чем везти его на другой конец города в пункт приема.