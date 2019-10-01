Руслан Кухарук принял участие в российско-американском муниципальном форуме

| Фото: glava.tyumen-city.ru | Фото: glava.tyumen-city.ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук выступил с докладом на I российско-американском муниципальном форуме. В мероприятии приняли участие мэры, вице-мэры и бывшие главы американских муниципалитетов 18 городов США, сообщает администрация Тюмени.

Эксперты определили перспективные точки взаимодействия для активизации сотрудничества между муниципалитетами двух государств. Обсуждались возможности запуска совместных проектов в нескольких сферах. Большинство докладчиков заявили, что развитие межрегионального и межмуниципального взаимодействия может стать импульсом к восстановлению отношений между России и США.

Руслан Кухарук рассказал участникам форума об организации международного сотрудничества с городами-побратимами. За два года Тюмень посетили 29 официальных и бизнес-делегаций. С начала 2019 года иностранные делегации нанесли девять визитов.

| Фото: glava.tyumen-city.ru | Фото: glava.tyumen-city.ru

В 2018 году торговыми партнерами Тюменской области были около 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, внешнеторговый оборот региона превысил 5,3 млрд. долларов, в том числе экспорт 3,8 млрд., импорт 1,5 млрд. долларов. По сравнению с 2016 годом, в 2018 он увеличился в два раза. При этом оборот со странами, с городами которых у Тюмени установлены побратимские отношения, составил 1,3 млрд. долларов, или 25 % от общего объема товарооборота. 36,85% импорта пришлось на Германию.

"Сегодня Тюмень – один из наиболее активно развивающихся городов России, располагающий значительным социально-экономическим, научно-техническим и производственным потенциалом. Развитие инфраструктуры и высокое качество жизни в областной столице, безусловно, вносит свой немалый вклад в это достижение, – сказал Руслан Кухарук. – Сегодня в Тюмени открыты и успешно работают предприятия с привлечением немецких инвестиций: Knauf Insulation – производство энергоэффективных теплоизоляционных материалов, "Сибшванк" – отопительных приборов широкого назначения, "БентекДриллинг энд Ойлфилд системс" – буровых установок, "КЦА Дойтаг" – оборудования для нефтяной отрасли, "Шаттдекор" – производство декоративных покрытий для мебельной индустрии".

Администрация Тюмени заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя городами-побратимами: Хьюстоном (США, штат Техас), Дацином (КНР, провинция Хэйлунцзян), Целле (ФРГ, Земля Нижняя Саксония), Брестом (Республика Беларусь). Налажено сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, реализованы совместные программы и мероприятия по обмену опытом. Последние два года успешно развиваются отношения между Тюменской областью и Республикой Корея.

Соглашению о сотрудничестве с Хьюстоном в 2020 году исполнится 25 лет.

"Представители бизнеса и официальные лица США также принимают участие в международных форумах Тюменской области (Тюменский инвестиционный форум, Тюменский нефтегазовый форум, Форум "Инвестиции и инновации", Форум "День предпринимателя-2018. Продаем Тюменское!"). На территории региона и в городе Тюмени зарегистрированы и успешно работают предприятия с участием американского капитала, такие, как McDonald’s, Halliburton (американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли), BakerHughes (третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений). Традиционно делегации городов-побратимов посещают Тюмень в рамках празднования Дня города, – сказал Руслан Кухарук. – В своем докладе я попытался показать уровень развития международного сотрудничества Тюмени с разными странами мира, показать открытость нашего города к реализации совместных проектов и готовность развивать отношения с городами США. Несомненно, у городов-побратимов есть преимущество в таком развитии".

| Фото: glava.tyumen-city.ru | Фото: glava.tyumen-city.ru

По итогам форума принято решение развивать партнерские и побратимские связи между Россией и США, а также поддерживать международные контакты между органами власти двух стран. Участники призвали активизировать научные, культурные и спортивные обмены, привлекать к совместной работе молодежь. Также деловое сотрудничество должно стать одним из важных направлений взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях.

В рамках форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве между городами России и США.

Форум был организован Союзом российских городов совместно с Международной организации городов-побратимов при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.