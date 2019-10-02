Протокол о намерениях подписали Руслан Кухарук и Сон Ли

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписание протокола о намерениях дальнейшего развития дружеских и деловых отношений станет новым шагом в сотрудничестве Тюмени и района Курогу (г. Сеул, Республика Корея). Такое мнение высказал глава областной столицы Руслан Кухарук на встрече с представителями корейской делегации в администрации города. От лица гостей подпись под документом поставил глава района Курогу Сон Ли.

"Подписание соглашения о намерениях позволит нам развивать связи и планировать совместные мероприятия как на территории Тюмени, так и в Курогу, Сеуле", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Он напомнил, что знакомство корейской делегации с Тюменью состоялось в октябре 2018 года, когда гости посетили кинофестиваль "Ноль Плюс". В январе 2019 года тюменцы предприняли деловую поездку в Сеул. В марте 2019 года в столице Сибири прошел Российско-корейский архитектурно-строительный форум. В мае тюменские творческие коллективы побывали на фестивале в Сеуле.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Глава корейской делегации Сон Ли в областной столице в третий раз. Он отметил дружелюбие тюменцев и комфортные условия для жизни горожан. Гость сообщил, что в Тюмень приехал вместе с представителями корейской культуры и промышленности, чья задача - оценить перспективы сотрудничества с тюменскими коллегами. В дни визита корейской делегации пройдут встречи с предпринимателями города, посещение индустриальных и технопарков, ожидается насыщенная культурная программа.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Я вижу много точек соприкосновения. Например, в Курогу хорошо развита IT- индустрия, его можно назвать "умным городом", в котором налажены сервисы и службы для жителей. Мы, несомненно, должны сотрудничать в этой области. Учитывая разнообразие и уровень развития промышленности в Тюмени, думаю, мы сможем вместе работать и развиваться", - подчеркнул Сон Ли.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева напомнила, что импульсом к развитию сотрудничества между территориями год назад послужило творческое мероприятие. Директор кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн рассказал о совместных проектах, которые удалось реализовать за это время.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Мы открыли Евразийскую ассоциацию фестивалей вместе с Республикой Корея. В ассоциацию вошел Иран, Индия, есть договоренность с Японией, Сербией, Северной Кореей. Речь идет как об обмене фильмами, чтобы мы лучше знали друг друга, так и о кинопроизводстве", - сообщил он.

В 2019 году Тюмень еще не раз примет гостей из Республики Корея. По данным главы города Руслана Кухарука, в октябре в Центре олимпийской подготовки "Тюмень- дзюдо" состоится спортивное мероприятие с участием корейских атлетов. В конце ноября молодежная делегация из Южной Кореи посетит город в рамках форума "Мост".

Татьяна Ковалева