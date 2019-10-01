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Тюменский "Рубин" проведет три матча в Китае

Спорт, 15:16 14 октября 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" отправился на матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги в Китай, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В поездку тренерский штаб взял трех вратарей: Егора Назарова, Алексея Артамкина и Алексея Щетилина. В состав также вошли защитники: Александр Родионов, Виталий Зотов, Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Евгений Петриков, Станислав Калашников, Александр Федотов, Александр Ильин и Константин Фаст.

В линию атаки были включены: Михаил Железнов, Никита Ядроец, Денис Давыдов, Семён Иванов, Алексей Закарлюкин, Денис Сандер, Вадим Кравченко, Денис Ячменёв, Роман Горбунов, Иван Степанов, Павел Зыков, Антон Жихарев и Михаил Сусликов.

15 и 17 октября "Рубин" встретится в Пекине с командами "ОРДЖИ" и "КРС-БСУ". 19 октября тюменцы сыграют в Цзилине с "Ценг Тоу".

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# Китай , ХК Рубин , хоккей

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