Тюменские трудовые коллективы определили лучших в соревнованиях по дартсу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 команд приняли участие в соревнованиях по дартсу в зачет спартакиады трудовых коллективов Тюменской области, сообщает ЦСП72.

По итогам соревнований первое место заняла команда "Тюменские моторостроители", второе место у ООО "Газпромпроектирование", замкнула тройку лучших команда Тюменского нефтяного научного центра.

18-20 октября в СК "Центральный" в рамках спартакиады пройдут соревнования по мини-футболу, по окончанию которых состоится подведение итогов и торжественное закрытие. Начало соревнований в 10 часов. Церемония награждения состоится 20 октября в 20 часов.