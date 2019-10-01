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Тюменские трудовые коллективы определили лучших в соревнованиях по дартсу

Спорт, 15:38 14 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 команд приняли участие в соревнованиях по дартсу в зачет спартакиады трудовых коллективов Тюменской области, сообщает ЦСП72.

По итогам соревнований первое место заняла команда "Тюменские моторостроители", второе место у ООО "Газпромпроектирование", замкнула тройку лучших команда Тюменского нефтяного научного центра.

18-20 октября в СК "Центральный" в рамках спартакиады пройдут соревнования по мини-футболу, по окончанию которых состоится подведение итогов и торжественное закрытие. Начало соревнований в 10 часов. Церемония награждения состоится 20 октября в 20 часов.

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# дартс , спартакиада , трудовые коллективы

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