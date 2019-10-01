Тюменцы поддержали предложение губернатора о разработке спецкурса для школьных учителей

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Инициативы о разработке специального прикладного курса "Как педагогу работать с агрессией в школе", а также участия медиаторов в разрешении спорных вопросов, которые предложил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram поддержали пользователи социальных сетей.

Насилие это не выход, уверены жители региона. Агрессия к детям ни к чему хорошему не приведет: родители, педагоги и ученики должны быть в постоянном диалоге.

"Целиком и полностью поддерживаю идею создания спец курсов для борьбы с агрессией, и в идеале такие же курсы ввести детям, где будут объяснять как можно, а как нельзя поступать с учителями. Дикость конечно, если их в семье это не учат, так как это основа морали. Но кто-то должен взять ответственность и контроль за этим, чтобы избежать еще более страшных последствий в будущем", - написал пользователь pavelyarunov.

Лариса Борисова считает, что нужно принять меры, которые обезопасят и учеников, и учителей. "Сейчас уже нет смысла рассуждать, а как могло бы быть. Сейчас нужно принимать меры, чтобы обезопасить других учителей и учеников от таких ошибок. Правда же раньше были социальные педагоги. Сейчас то уж тем более специалистов много разных в этой сфере. Можно попробовать", - написала она.

Напомним, что учитель ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе п. Боровский, уволен. Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на девятиклассников за плохое поведение, а некоторых бьет.

Дискуссия, развернувшаяся под постами, продолжается. Большинство людей считает, что некорректное поведение связано с отсутствием педагогического опыта у учителя и проблемами в семье детей.

"Полностью согласна. И еще у молодых преподавателей должен быть наставник. Обязательно", - пишет пользователь uie_nur.

"Школа - это учебное заведение, а не казарма! Вопросы решать нужно подобающе. Проводить беседы с родителями, водить к директору и т.д. Бить детей - дикость! Ребята должны уважать учителя, а не бояться его. Конечно, сейчас учителям очень сложно работать с детьми, так как все начинается с семьи, а некоторые родители не утруждают себя в плане воспитания. Если ребенок не уважает родителей, то не будет уважать и преподавателей! Здесь бесполезно его колотить, это будет вызывать только ответную агрессию", - уверена Елизавета Архипова.