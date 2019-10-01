Зачисление в школу садоводов и огородников началось в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Запись на занятия школы садоводов и огородников, которые будут проходить в здании Тюменского лесотехнического техникума, продлится до 23 октября, сообщает Тюменское отделение Союза садоводов России.

Зачисление идет каждую среду и пятницу с 17 часов до 18 часов 30 минут по адресу: ул. Орджоникидзе, 7/1. Школа садоводов и огородников начнет работу 25 октября.

Задача "Школы садовода" — популяризация производства экологически чистых продуктов путем обучения по программам "Секреты овощной грядки" и "Органическое земледелие – правила высокого урожая". Слушатели получат знания по таким направлениям, как выбор сорта высокоурожайных овощных и зеленных культур, правильная подготовка почвы, выращивание рассады и размещение культур на участке.

"Участники смогут узнать, как правильно организовывать посадку и посев, находить качественные саженцы плодовых деревьев и кустарников, организовывать уход и подкормку, систему полива, как повышать урожайность популярных овощных и плодово-ягодных культур и многое другое", — рассказали в Тюменском отделении Союза садоводов России.

Отметим, социальный проект "Школа садовода" действует в Тюмени и области третий год. Количество слушателей проекта в региональной столице выросло до 120 человек.

Телефон для справок: 38-18-12. Можно обращаться с 17 до 18 часов.