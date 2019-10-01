  • 14 октября 201914.10.2019понедельник
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Зачисление в школу садоводов и огородников началось в Тюмени

Общество, 16:56 14 октября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Запись на занятия школы садоводов и огородников, которые будут проходить в здании Тюменского лесотехнического техникума, продлится до 23 октября, сообщает Тюменское отделение Союза садоводов России.

Зачисление идет каждую среду и пятницу с 17 часов до 18 часов 30 минут по адресу: ул. Орджоникидзе, 7/1. Школа садоводов и огородников начнет работу 25 октября.

Задача "Школы садовода" — популяризация производства экологически чистых продуктов путем обучения по программам "Секреты овощной грядки" и "Органическое земледелие – правила высокого урожая". Слушатели получат знания по таким направлениям, как выбор сорта высокоурожайных овощных и зеленных культур, правильная подготовка почвы, выращивание рассады и размещение культур на участке.

"Участники смогут узнать, как правильно организовывать посадку и посев, находить качественные саженцы плодовых деревьев и кустарников, организовывать уход и подкормку, систему полива, как повышать урожайность популярных овощных и плодово-ягодных культур и многое другое", — рассказали в Тюменском отделении Союза садоводов России.

Отметим, социальный проект "Школа садовода" действует в Тюмени и области третий год. Количество слушателей проекта в региональной столице выросло до 120 человек.

Телефон для справок: 38-18-12. Можно обращаться с 17 до 18 часов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# знания , обучение , садоводы , школа садоводов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 14.10.2019Дан старт приема работ на конкурс "Самая красивая страна"
18:43 14.10.2019О самолетостроении и аэродинамике заводоуковцам рассказывают в музее
18:32 14.10.2019Педагоги Абатской школы № 1 стали лучшими на районнном турслете
18:21 14.10.2019Праздник Покрова отметили жители Ярковского района