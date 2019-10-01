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Определены победители межрегионального химического турнира

Общество, 18:21 15 октября 2019

Одаренные дети Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Одаренные дети Тюменской области во ВКонтакте

Областной этап VI Межрегионального химического турнира прошел в школе №15 Тюмени. В нем приняли участие 27 команд (161 школьник) из школ юга Тюменской области, сообщают организаторы.

В итоге диплом I степени получила команда "Гром. Наследие", Лицей №93 Тюмени. Вторыми стала команда "Монооксид Дигидрогена", школы № 65. Диплом III степени получила команда "Аргон", Абатской школы №2.

В номинации "Лучший докладчик" победила ученица Физико-математической школы Тюменской области.

В номинации "Лучший оппонент" победил ученик школы №65 Тюмени.

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Команда-победитель примет участие в заключительном этапе, который пройдет в феврале 2020 года в Москве. Команды "Гром. Наследие" Лицея №93 Тюмени, "Монооксид Дигидрогена" школы №65 Тюмени, "Аргон" Абатской СОШ №2 и "Радикалы" Физико –математической школы получили возможность участвовать в Уральском химическом турнире, который состоится с 12 по 14 декабря в Екатеринбург.

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# химический турнир , школьники

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