Для тюменских подростков проведут Rocket-форум

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

Rocket-форум для тюменских подростков состоится в тюменском технопарке 20 октября с 11 часов до 16 часов 30 минут.

Как сообщают организаторы, интересные спикеры со всей страны расскажут о том, как понять свое призвание; правильно подобрать специальность; прокачать эмоциональный интеллект; поднять свою финансовую грамотность и многое другое.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Пройти ее и почитать подробную программу можно по ссылке.

Один из мастер-классов "Волшебная кнопка против волнения, технологии убеждения и другие принципы публичных выступлений" проведет основатель Института публичных выступлений и конфликтологии Ирина Баржак.

"Почему нужны такие занятия для подростков? Подростки сейчас находятся в таком состоянии, когда очень сильное внимание к самим себе мешает им расслабиться и эффективно презентовать себя, свои мысли перед другими людьми. Важно снять этот разовый первый страх для того, чтобы они могли быть эффективными в будущем, могли выступать, докладывать, начиная со школы – защита докладов, в университете – защита диплома, на работе, форумах – защита проектов. То есть, если мы хотим чтобы наши дети стали финансово успешными, им придется брать в руки микрофон рано или поздно, лучше пусть это будет раньше и к переходу во взрослую самостоятельную жизнь, они уже натренируются", - поделилась Ирина Баржак,

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет попасть на форум, будет организована онлайн-трансляция, доступная по ссылке форума.

"В рамках проекта "Крепкая семья" мы проводим много мероприятий для разных возрастных групп. Но прицельно для подростков такой широкомасштабный форум проводится впервые, - рассказывает организатор Rocket-форум, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Все материалы с форума будут также сохранены на нашем YouTube-канале, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент".