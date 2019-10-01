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Директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода встретится с тюменскими студентами

Общество, 09:37 16 октября 2019

Институт социально-гуманитарных наук во ВКонтакте | Фото: Институт социально-гуманитарных наук во ВКонтакте

Директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева прочтет лекцию в Губернаторском зале (ул. Семакова, 18) 16 октября, начало в 13 часов 30 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Лекция пройдет в рамках "Лингвистической мастерской" в Институте социально-гуманитарных наук.

Ирина Алексеева расскажет студентам о современном облике и видах перевода, профессиональной этике, истории и современной теории перевода.

Добавим, Алексеева И.С – профессор кафедры перевода РГПУ им. А. И. Герцена, устный последовательный и синхронный переводчик, член российской гильдии переводчиков, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода РГПУ им. А.И. Герцена, которая готовит переводчиков для ООН и международных организаций.

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# Ирина Алексеева , лекция , переводчик , ТюмГУ

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